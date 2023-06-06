◇順位 ①東農大網走８勝１敗１分②函館大８勝１敗１分③旭川市立大６勝４敗④旭教大４勝６敗⑤北洋大３勝７敗⑥室蘭工大１０敗（１、２位は優勝決定戦による）

▽最高殊勲選手賞 石澤大和（東農大網走）▽最優秀投手賞 石澤大和（東農大網走）▽優秀選手賞 小笠原聖（函館大）▽優秀投手賞 石岡流音（函館大）▽首位打者 良元優斗（東農大網走）◇ベストナイン▽投手 石澤大和（東農大網走）▽捕手 清水太陽（旭川市立大）▽１塁手 高橋大地（函館大）▽２塁手 小林空雅（函館大）▽３塁手 良元優斗（東農大網走）▽遊撃手 小高英樹（旭教大）▽外野手 齊藤椋平（函館大）、佐上晴海（函館大）、沢田拓望（函館大）▽指名打者 白井大翔（室蘭工大）▽新人賞 白井大翔（室蘭工大）