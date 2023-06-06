　◇順位　①東農大網走８勝１敗１分②函館大８勝１敗１分③旭川市立大６勝４敗④旭教大４勝６敗⑤北洋大３勝７敗⑥室蘭工大１０敗（１、２位は優勝決定戦による）
　▽最高殊勲選手賞　石澤大和（東農大網走）▽最優秀投手賞　石澤大和（東農大網走）▽優秀選手賞　小笠原聖（函館大）▽優秀投手賞　石岡流音（函館大）▽首位打者　良元優斗（東農大網走）◇ベストナイン▽投手　石澤大和（東農大網走）▽捕手　清水太陽（旭川市立大）▽１塁手　高橋大地（函館大）▽２塁手　小林空雅（函館大）▽３塁手　良元優斗（東農大網走）▽遊撃手　小高英樹（旭教大）▽外野手　齊藤椋平（函館大）、佐上晴海（函館大）、沢田拓望（函館大）▽指名打者　白井大翔（室蘭工大）▽新人賞　白井大翔（室蘭工大）