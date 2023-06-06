　▽Ａ級　旭川ホームストーリー１０―６旭川コンバット、北斗星７―３ランカー、旭川インディアンス４―４まるせんゲーリック、シャカ８―３旭川ドジャース、旭川ホームストーリー１０―３ダイヤモンドプレイヤーズ
　▽Ｂ級　旭川ＧＴＯ１５―１スーパーマン、ＪＡたいせつ５―４ＪＲ旭川運転所、スラッカーズ７―５旭川レインディアーズ、旭川トヨペット８―３ジョーカー、アレックス５―３グリフォン、スコーピオンズ４―３須田製版旭川支社、旭川ヤンキース１０―７スーパーマン　
　▽Ｃ級　９２イヤーズ７―２ランダム、金田自動車７―０ジャポン、ゴールデンボールズ１３―７石田兼松八興建設、ボンズ　不戦勝　ＳＥＥＫ、ザナドゥ６―６まるせんゲーリックＯＢ会、ドルフィンズ　不戦勝　ビートルズ、プッシーキャッツ７―６　９２イヤーズ、ヒート９―６金田自動車、ランダム　不戦勝　ＳＥＥＫ