【男子】▽団体 ①幌加内②旭工▽個人 ①網干柊哉（旭工）②山田遼眞（旭北）③矢萩陸（幌加内）③須藤優維翔（幌加内）

【女子】▽個人 ①柴野七葉（旭東）②新谷茉莉（旭東）③松井讃希（旭北）③高橋愛花（旭北）

卓球（５月２７日・旭北高体育館）

【男子】▽団体 ①旭東②旭商③幌加内▽個人 ①夏井駿作（旭東）②クワルアビラル（旭東）③藤原一光（士別東）③川尻奏（幌加内）

【女子】▽団体 ①士別東▽個人 ①高橋心愛（士別東）②竹内璃夢（旭商）③加藤心美（幌加内）③藤原秋花（士別東）

バスケットボール

【男子】①旭工