　【男子】▽団体　①幌加内②旭工▽個人　①網干柊哉（旭工）②山田遼眞（旭北）③矢萩陸（幌加内）③須藤優維翔（幌加内）
　【女子】▽個人　①柴野七葉（旭東）②新谷茉莉（旭東）③松井讃希（旭北）③高橋愛花（旭北）
　卓球（５月２７日・旭北高体育館）
　【男子】▽団体　①旭東②旭商③幌加内▽個人　①夏井駿作（旭東）②クワルアビラル（旭東）③藤原一光（士別東）③川尻奏（幌加内）
　【女子】▽団体　①士別東▽個人　①高橋心愛（士別東）②竹内璃夢（旭商）③加藤心美（幌加内）③藤原秋花（士別東）
　バスケットボール
　【男子】①旭工