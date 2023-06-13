【男子】▽団体 ①幌加内②旭工▽個人 ①網干柊哉（旭工）②山田遼眞（旭北）③矢萩陸（幌加内）③須藤優維翔（幌加内）
【女子】▽個人 ①柴野七葉（旭東）②新谷茉莉（旭東）③松井讃希（旭北）③高橋愛花（旭北）
卓球（５月２７日・旭北高体育館）
【男子】▽団体 ①旭東②旭商③幌加内▽個人 ①夏井駿作（旭東）②クワルアビラル（旭東）③藤原一光（士別東）③川尻奏（幌加内）
【女子】▽団体 ①士別東▽個人 ①高橋心愛（士別東）②竹内璃夢（旭商）③加藤心美（幌加内）③藤原秋花（士別東）
バスケットボール
【男子】①旭工
■北海道高校定時制通信制体育連盟上川支部大会 ◆バドミントン（５月２７日・旭東高体育館）
2023/06/13
【男子】▽団体 ①幌加内②旭工▽個人 ①網干柊哉（旭工）②山田遼眞（旭北）③矢萩陸（幌加内）③須藤優維翔（幌加内）
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