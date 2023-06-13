【男子】◇自由形▽５０㍍ ①千葉涼（富良野緑峰）②野村英春（留萌）③堀湊春（旭高専）④田中寛人（旭東）▽１００㍍ ①千葉涼（富良野緑峰）②鈴木旺介（旭永嶺）③中村将太朗（旭南）④上田昴誠（旭龍谷）⑤野村英春（留萌）⑥田中寛人（旭東）⑦水戸渉永（旭永嶺）▽２００㍍ ①柴谷透和（旭実）②田口史恩（鷹栖）③中村将太朗（旭南）◆④水戸渉永（旭永嶺）⑤大場裕翔（旭藤星）▽４００㍍ ①千葉麗希（旭工）②田口史恩（鷹栖）▽１５００㍍ ①千葉麗希（旭工）◇背泳ぎ▽１００㍍ ①今野純（旭実）②堀奏春（旭高専）③古賀美輝（旭永嶺）▽２００㍍ ①今野純（旭実）◇平泳ぎ▽１００㍍ ①佐々木淳吾（旭永嶺）◇個人メドレー▽２００㍍ ①柴谷透和（旭実）②鈴木旺介（旭永嶺）◇リレー▽４００㍍ ①旭永嶺

【女子】◇自由形▽５０㍍ ①恵茂田琉里（旭永嶺）②赤岡真歩（旭東）③加藤美月（旭永嶺）▽１００㍍ ①佐藤琉（旭東）②千葉くらら（旭藤星）③谷彩純（旭志峯）④恵茂田琉里（旭永嶺）▽２００㍍ ①佐藤琉（旭東）②千葉くらら（旭藤星）③谷彩純（旭志峯）④岩井陽菜（旭東）▽４００㍍ ①遠藤朱純（旭北）②鈴木穂佳（旭実）▽８００㍍ ①遠藤朱純（旭北）②鈴木穂佳（旭実）◇背泳ぎ▽１００㍍ ①宮下美貴（旭東）②滝口柚月（旭龍谷）▽２００㍍ ①宮下美貴（旭東）②滝口柚月（旭龍谷）◇平泳ぎ▽１００㍍ ①佐藤響（旭東）②原木穂乃佳（旭永嶺）▽２００㍍ ①佐藤響（旭東）◇バタフライ▽１００㍍ ①原木穂乃佳（旭永嶺）◇個人メドレー▽４００㍍ ①岩井陽菜（旭東）◇リレー▽４００㍍ ①旭東②旭永嶺