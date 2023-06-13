　▽１回戦　広陵５―４東明、愛宕１６―０旭川、東陽７―０忠和▽２回戦　神楽６―０中央、光陽６―２春光台、広陵７―０神居、緑が丘８―１旭教大付属、六合・啓北７―３明星、愛宕３２―２北門、東陽４―２永山、永山南６―２東光▽３回戦　神楽１７―２光陽、緑が丘２―１広陵、六合・啓北７―０愛宕、永山南６―２東陽▽準決勝　緑が丘７―０神楽、六合・啓北６―４永山南▽決勝　六合・啓北７―０緑が丘