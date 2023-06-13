　▽Ａ級　旭川ブルーインパルス６―０ランカー、北斗星１９―０ブルーインパルス
　▽Ｂ級　ソルジャー３―３ＪＡたいせつ、タクティクス７―１スラッカーズ、ソルジャー８―６ＪＲ旭川運転所、タクティクス６―２旭川レインディアーズ
　▽Ｃ級　コンバットクラブ７―２ゴールデンボールズ、ボンズ５―４あぶさんず、コンバットクラブ６―２石田兼松八興建設