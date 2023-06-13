　富良野２―０明星、永山南６―１中富良野、北門１―１上富良野、ビアンコネロＦＣ２―０東明、東光・東陽６―３北星、名寄ＳＣ７―１ビアンコネロＦＣＲｕｇ、六合１―０永山、中央６―０春光台、神居東・忠和２―１緑が丘２ｎｄ