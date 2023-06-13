◆サッカー　第１５回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第３０回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（４日・東川ゆめ公園）
　アインスＦＳＶ１―０コンサドーレ２ｎｄ、トラウム２ｎｄ５―３ＳＳＳＣ、緑が丘８―０広陵