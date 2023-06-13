　▽１部　旭川大雪クラシックサッカークラブ７―０旭川市役所ＦＣ、ビエイＦＣグラッチェ１０―１フォルザ・メッツオ、アミスタ３―２昭和ランバーズ
　▽２部　ＦＣましけ２―２旭川オールドボーイズ、ＳＳＣ２―１ＦＣコネクト、Ｂ・Ｎ・ＦＣ１１―０北星しんきん