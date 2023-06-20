【男子】▽決勝リーグ 当麻８２―１７永山、当麻５１―２６陵雲、当麻６８―６４愛宕、永山３７―３７陵雲、愛宕４９―２５永山、愛宕２９―２２陵雲▽順位 ①当麻３勝②愛宕２勝１敗③陵雲２敗１分④永山２敗１分（３、４位は得失点率）▽最優秀選手 石黒岳大（当麻）
【女子】▽決勝リーグ 千代田３５―２３旭川ドルフィン、永山４２―３９旭川ドルフィン、当麻４９―１７旭川ドルフィン、千代田３４―３３永山、当麻３４―２０千代田、当麻４８―３６永山▽順位 ①当麻３勝②千代田２勝１敗③永山１勝２敗④旭川ドルフィン３敗▽最優秀選手 相澤胡音（当麻）
◆ミニバスケットボール 第４２回当麻大会兼第４４回北海道サマーフェスティバル旭川地区予選会（１７、１８日・当麻スポーツセンターほか）
2023/06/20
【男子】▽決勝リーグ 当麻８２―１７永山、当麻５１―２６陵雲、当麻６８―６４愛宕、永山３７―３７陵雲、愛宕４９―２５永山、愛宕２９―２２陵雲▽順位 ①当麻３勝②愛宕２勝１敗③陵雲２敗１分④永山２敗１分（３、４位は得失点率）▽最優秀選手 石黒岳大（当麻）
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