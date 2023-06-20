　【男子】▽Ａクラス　①佐々木翼・溝口 祐太（フリー・末広シャトル）②中村・鎌田（旭教大・ＡＴＣＢＢ）③金塚・平山（末広シャトル）▽Ｂクラス　①橋本隆太・菅野行志（末広シャトル）②斉藤・三浦（富良野バドミントン協会）③石黒・高金（末広シャトル）
　【女子】▽Ａクラス　①佐々木路子・久我真奈美（あさひクラブ）▽Ｂクラス　①橋本美咲・小野寺紋乃（末広シャトル）②中川・蔦森（旭川シャトル）③安藤・高野（末広シャトル）