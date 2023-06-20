【男子】▽一般 ①藤井佑斗・菅原麦太郎（天理大・旭実クラブ）②藤木・川口（鳥忠・旭川市役所）③金森・山方（Ｍ１・１・鳥忠）③花田・八巻（Ｍ１・１・旭明成高）▽成年 ①成田竜也・三浦充晴（札幌・旭川）②遠藤・藤井（札幌・旭川）③吉田・小池（名寄連盟）▽シニアⅣ部 ①遊佐喜美男・北嶋賢一（美幌・札幌）

【女子】▽一般 ①茂田悠花・大久保千穂（旭教大）②松橋・井沢（旭教大付属中）③三浦・千田（ウィズ・ＳＴＳ）▽成年 ①土岐美津子・高橋優美子（旭川）②藤井・中山（旭川）③野沢・鎌倉（旭川）▽シニアⅡ部 ①野村裕子・原真美子（旭川）▽同Ⅲ部 ①宮岸真弓・津田妙子（旭川）②花井・坂部（札幌・旭川）③浅沼・米山（札幌・旭川）▽同Ⅳ部 ①天羽美津江・金森ひとみ（旭川）②河島・相沢（旭川）③竹本・上村（旭川）