◇Ⅰブロック▽準決勝 グリンベアボーイズＡ１４―０北鎮、末広北４―３アストロ▽決勝 グリンベアボーイズＡ４―１末広北

◇Ⅱブロック▽準決勝 陵雲４―０グリンベアボーイズＢ、ビアンコネロ４―０ふらの▽決勝 陵雲１―０ビアンコネロ

◇Ⅲブロック▽準決勝 永山南３―０ウイングス、忠和・愛宕・リヴァーレ２―１留萌▽決勝 永山南１０―０忠和・愛宕・リヴァーレ

◇Ⅳブロック▽準決勝 リベルタ５―０中富良野、ビータ４―０神居東▽決勝 ビータ３―１リベルタ

◇Ⅴブロック▽準決勝 コンサドーレ東川１７―０コスモス、増毛１―０東川▽決勝 コンサドーレ東川１１―０増毛

◇Ⅵブロック▽準決勝 トロンコ５―２東光、フォルゴレ１―０上富良野▽決勝 トロンコ５―０フォルゴレ