　◇Ⅰブロック▽準決勝　グリンベアボーイズＡ１４―０北鎮、末広北４―３アストロ▽決勝　グリンベアボーイズＡ４―１末広北
　◇Ⅱブロック▽準決勝　陵雲４―０グリンベアボーイズＢ、ビアンコネロ４―０ふらの▽決勝　陵雲１―０ビアンコネロ
　◇Ⅲブロック▽準決勝　永山南３―０ウイングス、忠和・愛宕・リヴァーレ２―１留萌▽決勝　永山南１０―０忠和・愛宕・リヴァーレ
　◇Ⅳブロック▽準決勝　リベルタ５―０中富良野、ビータ４―０神居東▽決勝　ビータ３―１リベルタ
　◇Ⅴブロック▽準決勝　コンサドーレ東川１７―０コスモス、増毛１―０東川▽決勝　コンサドーレ東川１１―０増毛
　◇Ⅵブロック▽準決勝　トロンコ５―２東光、フォルゴレ１―０上富良野▽決勝　トロンコ５―０フォルゴレ