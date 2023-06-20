◇Ⅰブロック▽準決勝 グリンベアボーイズＡ１４―０北鎮、末広北４―３アストロ▽決勝 グリンベアボーイズＡ４―１末広北
◇Ⅱブロック▽準決勝 陵雲４―０グリンベアボーイズＢ、ビアンコネロ４―０ふらの▽決勝 陵雲１―０ビアンコネロ
◇Ⅲブロック▽準決勝 永山南３―０ウイングス、忠和・愛宕・リヴァーレ２―１留萌▽決勝 永山南１０―０忠和・愛宕・リヴァーレ
◇Ⅳブロック▽準決勝 リベルタ５―０中富良野、ビータ４―０神居東▽決勝 ビータ３―１リベルタ
◇Ⅴブロック▽準決勝 コンサドーレ東川１７―０コスモス、増毛１―０東川▽決勝 コンサドーレ東川１１―０増毛
◇Ⅵブロック▽準決勝 トロンコ５―２東光、フォルゴレ１―０上富良野▽決勝 トロンコ５―０フォルゴレ
◆サッカー Ｕ１０北北海道大会旭川地区予選（１１、１７日・東川ゆめ公園ほか）
2023/06/20
◇Ⅰブロック▽準決勝 グリンベアボーイズＡ１４―０北鎮、末広北４―３アストロ▽決勝 グリンベアボーイズＡ４―１末広北
スポーツの記録 最新の記事
- ◆軟式野球 ホクレン旗争奪第４１回北海道少年選手権大会上川支部代表決定戦（１０、１１日・富良野市営若葉球場）
- ◆軟式野球 全日本少年北海道大会旭川支部予選（１７日・スタルヒン球場）
- ◆軟式野球 旭川市中学校選手権大会（１１日・神楽中グラウンド）
- ◆軟式野球 天皇杯旭川支部予選大会（１７日・旭川ドリームスタジアム）
- ◆朝野球 おはよう野球上期大会（１２、１４、１５日・花咲グラウンド）
- ◆サッカー Ｕ１０北北海道大会旭川地区予選（１１、１７日・東川ゆめ公園ほか）
- ◆サッカー 全道社会人大会旭川予選（１８日・東光公園球技場）
- ◆サッカー 高円宮杯Ｕ―１８北海道ブロックリーグ道北（１０、１１日・東光公園球技場ほか）
- ◆サッカー 第４６回北海道リーグ（１１日・東光公園球技場ほか）＝地元関係分のみ
- ◆サッカー 第１５回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第３０回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（１０日・東光公園球技場ほか）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１３回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（１０、１１日・東光公園球技場ほか）
- ◆テニス 第３６回桑名杯レディース大会Ｄ級バイダンロップ＆第２７回支部長杯Ｃ・Ｂ級（１５日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第４４回全道招待選手権旭川大会（１８日・花咲コート）
- ◆バドミントン 第４９回北北海道社会人大会兼ヨネックス杯（１８日・大成市民センター体育館）
- ◆ミニバスケットボール 第４２回当麻大会兼第４４回北海道サマーフェスティバル旭川地区予選会（１７、１８日・当麻スポーツセンターほか）
- ◆卓球 会長杯争奪大会兼ビクタス杯争奪大会中学生の部（１７日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆卓球 第２１０回春光大会（１１日・鷹栖町総合体育館）＝各部１位のみ
- ◆バレーボール 第４２回旭川バレーボール協会長杯争奪大会ママさんの部（１８日・東川海洋センターほか）＝２セットマッチ、１―１の場合は総得点
- ◆綱引 北海道フェスティバルイン旭川３６・北海道小学生選手権大会（１８日・道北アークス大雪アリーナ）＝各クラス１位のみ
- ■旭川市中学校連盟体育大会 ◆新体操（１８日・リアルター夢りんご体育館）