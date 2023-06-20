　◇Ａ級▽優勝決定戦決勝　旭川ドジャース８―１旭川インディアンス
　◇Ｂ級▽優勝決定戦１回戦　タクティクス８―０旭川トヨペット▽同決勝　ＪＡたいせつ８―０タクティクス
　◇Ｃ級▽優勝決定戦１回戦　プッシーキャッツ９―２まるせんゲーリックＯＢ会▽同決勝　プッシーキャッツ１―０コンバットクラブ