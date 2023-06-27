【男子】◇団体▽１回戦 東光３―０明星、永山南２―１西神楽、広陵２―１光陽、北門２―１東陽、緑が丘３―０愛宕、忠和２―１東鷹栖▽２回戦 東明３―０東光、広陵２―１永山南、北門２―０緑が丘、春光台３―０忠和▽準決勝 東明２―０広陵、北門２―１春光台▽決勝 東明２―１北門▽３位決定戦 春光台２―０広陵
◇個人▽シングルス ①阿部泰士（春光台）②吉田一（東明）③川田（春光台）④西岡（東明）▽ダブルス ①堀渚颯・河野颯汰（東明）②奥村・東海林（北門）③漆原・坂東（東陽）④丸田・山形（東明）
【女子】◇団体▽１回戦 明星２―１光陽、東光３―０永山南、春光台２―１北門、東陽２―１忠和、広陵２―１旭教大付属▽２回戦 東鷹栖３―０明星、春光台２―０東光、愛宕３―０東陽、東明２―１広陵▽準決勝 東鷹栖２―１春光台、東明２―０愛宕▽決勝 東鷹栖２―１東明▽３位決定戦 愛宕２―１春光台
◇個人▽シングルス ①原田麻央（東明）②豊嶋（東鷹栖）③池沢（愛宕）④菅野（愛宕）▽ダブルス ①谷口桜香・神野花奏（春光台）②二階堂・樋口（愛宕）③佐藤・村上（東明）④園田・小暮（東鷹栖）
■旭川市中学校連盟体育大会 バドミントン（２３～２５日・忠和公園体育館ほか）
2023/06/27
【男子】◇団体▽１回戦 東光３―０明星、永山南２―１西神楽、広陵２―１光陽、北門２―１東陽、緑が丘３―０愛宕、忠和２―１東鷹栖▽２回戦 東明３―０東光、広陵２―１永山南、北門２―０緑が丘、春光台３―０忠和▽準決勝 東明２―０広陵、北門２―１春光台▽決勝 東明２―１北門▽３位決定戦 春光台２―０広陵
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