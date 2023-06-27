【男子】◇決勝トーナメント１回戦 六合２―０レオーネ▽準決勝 神楽２―０六合、永山２―０北門▽決勝 神楽２―０永山
◇優秀選手 佐藤暉一郎、石田悟、木村匠斗（神楽）、吉田昂平、渡辺蒼隆（永山）、佐竹輝晟（六合）、小杉颯太郎（北門）
【女子】◇予選グループ戦 神楽２―０北門、六合２―０北門、緑が丘２―０明星、緑が丘２―０神居東、明星２―０神居東、永山２―０春光台、忠和２―０春光台、永山南２―０北星、広陵２―０旭教大付属、旭教大付属２―０北星、旭川２―０東明、神居２―０愛宕、東明２―０愛宕▽同２回戦 旭川２―０広陵、緑が丘２―０神楽、永山２―０神居、永山南２―０忠和◇決勝トーナメント１回戦 広陵２―０旭教大付属、神楽２―０東明、神居２―０六合、忠和２―１明星▽同２回戦 旭川２―０広陵、緑が丘２―０神楽、永山２―０神居、永山南２―０忠和▽準決勝 旭川２―１緑が丘、永山南２―０永山▽決勝 永山南２―０旭川
◇優秀選手 江田栞凜、柴田怜那、本木心彩（永山南）、村井みお、菅原さくら（旭川）、青木もも（永山）、渋谷潮音（緑が丘）
■旭川市中学校連盟体育大会 バレーボール（２３～２５日・リアルター夢りんご体育館）
2023/06/27
【男子】◇決勝トーナメント１回戦 六合２―０レオーネ▽準決勝 神楽２―０六合、永山２―０北門▽決勝 神楽２―０永山
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