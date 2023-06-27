【男子】◇ダブルス▽１部 ①住吉鉄平・小山田佳樹（旭実）②奥村・沢田（旭龍谷）③水谷・松本（旭実）④山崎・小林（旭北）⑤獅子原・岡田（旭北）⑥山田・柳川（旭龍谷）⑦瀬野尾・小野（旭龍谷）⑧五十嵐・海鉾（旭実）▽２部 ①関夢輝・副田洸聖（旭商）②鈴木・佐藤（留萌）③中村・足利（旭龍谷）③樋口・阿部（旭商）▽３年生 ①高橋孝太郎・森山生稀（旭工・旭実）②今地・井上（旭龍谷）③斎藤・前中（旭工・旭龍谷）◇シングルス▽３年生 ①森山生稀（旭実）②高橋（旭工）③尾崎（旭南）③井上（旭龍谷）

◇シングルス▽２部 ①海鉾琉希（旭実）②福井（旭北）③有働（旭西）③中井（旭永嶺）▽３部 ①江口敏紀（旭農）②吉田（留萌）③伊藤（旭農）③中島（旭永嶺）

【女子】◇ダブルス▽１部 ①小国二葉・本田理央奈（旭商）②山本・藤川（旭商）③下田・前田（旭商）④阿部・菅野（旭北）⑤佐藤・芹沢（旭実）⑥斉藤・古瀬（旭商）⑦小林・美濃輪（旭龍谷）⑧松谷・宮崎（旭商）▽２部 ①村上心咲・舟山美杏（旭南）②柴田・加藤（旭南）③田口・菊地（富良野）③柿崎・岡（富良野）▽３年生 ①江刺心愛・山崎乃々詩（旭南）②柴田・山田（旭実・旭東）③狩集・新井田（旭東）

◇シングルス▽２部 ①田村暢（旭龍谷）②塩田（旭西）③松川（旭藤星）③田口（富良野）▽３部 ①坂東蒼空（富良野）②小丹枝（富良野）③村上（富良野緑峰）③嶋田（旭藤星）