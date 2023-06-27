▽１回戦
光陽４―３忠和
（光）大下凛音―沼田侑磨（忠）近藤駿―辻結翔
永山６―２旭川
（永）中島歩夢―上本俊太（旭）伊藤大和―井上翔太
中央９―４広陵
（中）今井翔琉―瀬戸奏汰（広）松浦大地―丹野蒼大
▽２回戦
六合・啓北９―１春光台（六）梶浦隼―遠藤央志郎（春）桑原基次―小野寺丈
明星９―８旭教大付属（明）山田廉也―村越大晟（旭）紺田勝希―芳賀翔生
光陽１８―０神居
（光）田中那音―沼田侑磨（永）山本雅斗―小枝蒼空
永山南１０―５愛宕
（永）田中陽亮―金澤諒河（愛）福屋慈恩―以後瑛太
東陽２―０緑が丘
（東）東方颯良―和田喬大（緑）松尾日向大―平野朋希
東明１０―０永山
（東）堀川琥太郎―岩渕龍之介（永）中島歩夢―上本俊太
中央７―０東光
（中）中村壮汰―瀬戸奏汰（東）松本湊―椿蒼大
神楽１６―２北門
（神）古川照瑛―豊山彰斗（北）阿部亜音―北川朝日
▽３回戦
六合・啓北７―０明星
（六）梶浦隼―遠藤央志郎（明）山田廉也―村越大晟
永山南８―０光陽
（永）木村旬―金澤諒河（光）大下凛音―沼田侑磨
東陽５―４東明
（陽）水上勇人―和田喬大（明）堀川琥太郎―岩渕龍之介
神楽２―１中央
（神）新谷心―豊山彰斗（中）今井翔琉―瀬戸奏汰
▽準決勝
六合・啓北３―２永山南（六）梶浦隼―遠藤央志郎（永）工藤勇―金子大翔
東陽９―７神楽
（東）水上勇人―和田喬大
▽決勝
六合・啓北７―５東陽
（六）春名玲音―遠藤央志郎（東）板垣諒大―東方颯良
◇表彰選手▽最優秀選手賞 梶浦隼（六合・啓北）▽優秀選手賞 佐々木颯大（六合・啓北）、東方颯良（東陽）▽敢闘賞 古川照瑛（神楽）、工藤勇（永山南）
■旭川市中学校連盟体育大会 軟式野球（２３～２５日・旭川ドリームスタジアムほか）
2023/06/27
▽１回戦
スポーツの記録 最新の記事
- ◆軟式野球 ファイターズベースボールチャンピオンズシップＵ―１２旭川支部予選（２４、２５日・当麻町営球場ほか）
- ◆朝野球 おはよう末広大会（２０～２５日・花咲グラウンドほか）
- ◆軟式野球 スポーツマスターズ旭川支部予選（２４、２５日・ぴっぷ球場）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１３回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（１７日・東明中グラウンドほか）
- ◆サッカー 高円宮杯Ｕ―１８北海道ブロックリーグ道北（１７、１８日・東光公園球技場ほか）
- ◆テニス 第２回旭川ベテラン大会（１７日・花咲コート）
- ◆テニス 第３回ダブルス大会（１８日・花咲コート）
- ◆テニス 国民体育大会道北ブロック予選少年の部（２４、２５日・忠和コート）＝予選通過選手
- ◆陸上競技 第６９回全日本中学校通信北海道大会道北会場（２４、２５日・花咲陸上競技場）
- ◆バレーボール 花本建設杯クラブ６人制大会（２５日・東川小体育館ほか）
- ◆バドミントン 第７６回北海道選手権大会高校の部旭川地区予選会（２４、２５日・鷹栖町総合体育館ほか）
- ■旭川市中学校連盟体育大会 軟式野球（２３～２５日・旭川ドリームスタジアムほか）
- ■旭川市中学校連盟体育大会 ソフトテニス（２３～２５日・花咲コート）
- ■旭川市中学校連盟体育大会 バレーボール（２３～２５日・リアルター夢りんご体育館）
- ■旭川市中学校連盟体育大会 バドミントン（２３～２５日・忠和公園体育館ほか）
- ■旭川市中学校連盟体育大会 卓球（２４、２５日・忠和公園体育館）
- ■中体連上川代表決定戦 サッカー（２３、２４日・東光公園球技場）