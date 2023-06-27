▽１回戦

光陽４―３忠和

（光）大下凛音―沼田侑磨（忠）近藤駿―辻結翔

永山６―２旭川

（永）中島歩夢―上本俊太（旭）伊藤大和―井上翔太

中央９―４広陵

（中）今井翔琉―瀬戸奏汰（広）松浦大地―丹野蒼大

▽２回戦

六合・啓北９―１春光台（六）梶浦隼―遠藤央志郎（春）桑原基次―小野寺丈

明星９―８旭教大付属（明）山田廉也―村越大晟（旭）紺田勝希―芳賀翔生

光陽１８―０神居

（光）田中那音―沼田侑磨（永）山本雅斗―小枝蒼空

永山南１０―５愛宕

（永）田中陽亮―金澤諒河（愛）福屋慈恩―以後瑛太

東陽２―０緑が丘

（東）東方颯良―和田喬大（緑）松尾日向大―平野朋希

東明１０―０永山

（東）堀川琥太郎―岩渕龍之介（永）中島歩夢―上本俊太

中央７―０東光

（中）中村壮汰―瀬戸奏汰（東）松本湊―椿蒼大

神楽１６―２北門

（神）古川照瑛―豊山彰斗（北）阿部亜音―北川朝日

▽３回戦

六合・啓北７―０明星

（六）梶浦隼―遠藤央志郎（明）山田廉也―村越大晟

永山南８―０光陽

（永）木村旬―金澤諒河（光）大下凛音―沼田侑磨

東陽５―４東明

（陽）水上勇人―和田喬大（明）堀川琥太郎―岩渕龍之介

神楽２―１中央

（神）新谷心―豊山彰斗（中）今井翔琉―瀬戸奏汰

▽準決勝

六合・啓北３―２永山南（六）梶浦隼―遠藤央志郎（永）工藤勇―金子大翔

東陽９―７神楽

（東）水上勇人―和田喬大

▽決勝

六合・啓北７―５東陽

（六）春名玲音―遠藤央志郎（東）板垣諒大―東方颯良

◇表彰選手▽最優秀選手賞 梶浦隼（六合・啓北）▽優秀選手賞 佐々木颯大（六合・啓北）、東方颯良（東陽）▽敢闘賞 古川照瑛（神楽）、工藤勇（永山南）