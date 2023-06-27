【男子】▽１００㍍１年 ①並河創太（神居東）②伊藤（旭川ＡＣ）③菅（旭川ＡＣ）▽同２年 ①熊谷凌央（旭川ＡＣ）②辰巳（枝幸南）③生野（旭川）▽同３年 ①藤矢拓馬（神居東）＝１１秒０２＝大会新②榊（富良野東）③対馬（東神楽）▽２００㍍ ①藤矢拓馬（神居東）２２秒４２＝大会新②榊（富良野東）③毛内（留萌）▽４００㍍①広嶋涼（ふらのジュニア陸上クラブ②平山（上富良野）③国井（緑が丘）▽８００㍍ ①森誠樹（永山）②杉村（ふらのジュニア陸上クラブ）③桑原（東神楽）▽１５００㍍ ①村田伊吹（神居東）４分０８秒５４＝大会新②泉圭輔（神居東）４分０９秒６９＝大会新③佐藤（東神楽）▽３０００㍍①村田伊吹（神居東）②泉（神居東）③佐藤（東神楽）▽１１０㍍障害 ①佐藤昊（東神楽）②瀬尾（富良野東）③桜田（上富良野）▽４００㍍リレー①富良野東②東神楽③上富良野▽走り高跳び①多田幸生（上富良野）②森下（ふらのジュニア陸上クラブ）③佐藤（神居東）▽棒高跳び ①菅原空良（広陵）▽走り幅跳び ①日比生温（緑が丘）②並河（神居東）③松本（緑が丘）▽砲丸投げ ①加藤颯（上富良野）②田村（幌延）③東谷（富良野東）▽円盤投げ ①加藤颯（上富良野）②田村（幌延）▽四種競技①田畑颯太（富良野東）②斎藤（広陵）③前沢（士別）

【女子】▽１００㍍１年 ①大月美優（龍谷ＡＣ）②山崎（龍谷ＡＣ）③坂口（神居東）▽同２年 ①菅心海（旭川ＡＣ）②藤原（東神楽）③竹内（旭川ＡＣ）▽同３年 ①板谷夏生（緑が丘）②峯岸（神居東）③猪股（神居東）▽２００㍍ ①猪股結菜（神居東）②菊地（士別南）③田村（士別朝日）▽８００㍍ ①菊地華恋（士別南）②朝倉（上富良野）③高野（緑が丘）▽１５００㍍①篠田ひまり（神居東）②金津（東明）③石川（東神楽）▽１００㍍障害①峯岸美来（神居東）②村上（神居東）③田村（士別朝日）▽４００㍍リレー ①神居東（坂口仁心、猪股結菜、村上日咲、峯岸美来）４９秒７１＝大会新、通信陸上北海道記録②緑が丘（三浦心惟奈、矢沢礼菜、佐藤由芽、板谷夏生）４９秒９６＝大会新③上富良野▽走り高跳び ①太田華乃音（永山）②矢沢（緑が丘）③渡辺（永山）▽走り幅跳び ①茂利芽依（上川）②丹羽（東鷹栖）③小林（上川）▽砲丸投げ①丹羽咲空（東鷹栖）②小川（緑が丘）③田中（永山）▽円盤投げ ①小川結子（緑が丘）②丹羽（東鷹栖）③森（緑が丘）▽四種競技 ①渡辺凜（永山）②沢口（士別）