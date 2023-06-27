【男子】佐藤結斗（旭西）、今井陽貴（旭龍谷）、浜田洋輔（旭明成）、小野寺煌樹（旭明成）、今井朝陽（旭龍谷）、加藤大登（旭北）

【女子】平沼莉央（宮の森ＳＣ旭川）、中根美咲（旭南）、武市二胡（旭永嶺）、永山莉乃（旭東）、岡音沙和（旭永嶺）、大塚沙知（士別翔雲）