　◇１部▽９節　旭実Ｃ１―１旭実ＦＣ、旭南２―１稚内大谷
　◇２部▽後期２節　旭実ＦＣ―Ｂ５―１旭志峯Ｂ、旭実Ｄ８―３旭永嶺、旭明成Ｂ１２―０富良野、旭西２―１旭東
　◇３部▽後期２節　旭工１―１旭永嶺Ｂ、旭龍谷Ｂ８―１枝幸・名寄、旭商６―２留萌、稚内４―２旭南Ｂ