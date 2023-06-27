【男子】▽Ａ組 ①中村三男②下崎③佐藤④白戸▽Ｂ組 ①山原光広②福本③近藤④広滝
【女子】▽Ａ組 ①森川美幸②深谷③本間④宗本▽Ｂ組 ①中川可奈②京極③安西④桐木
◆テニス 第２回旭川ベテラン大会（１７日・花咲コート）
2023/06/27
【男子】▽Ａ組 ①中村三男②下崎③佐藤④白戸▽Ｂ組 ①山原光広②福本③近藤④広滝
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