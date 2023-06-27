　▽１回戦　旭川クラブ５―１クロスライン、ドリームナイン旭川６―１ブリーズンカラントゥ▽準決勝　旭川クラブ４―０シャネルズ、ドリームナイン旭川８―０ニューヤンキース▽決勝　旭川クラブ８―１ドリームナイン旭川