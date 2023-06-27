◇Ａ級▽１回戦 旭川ホームストーリー１４―３旭川コンバット、ダイヤモンドプレイヤーズ７―１旭川ブルーインパルス

◇Ｂ級▽１回戦 ソルジャー７―２ＪＲ旭川運転所、スーパーマン１１―５ジョーカー、須田製版旭川支社７―３旭川レインディアーズ、グリフォン９―５旭川ＧＴＯ、スラッカーズ５―４タクティクス、旭川トヨペット４―０アレックス▽２回戦 グリフォン１１―４須田製版旭川支社、ソルジャー 不戦勝 旭川ヤンキース、スーパーマン８―４スコーピオンズ、スラッカーズ９―０旭川トヨペット

◇Ｃ級▽１回戦 ドルフィンズ６―４ゴールデンボールズ、ＧＲＩＥＦ 不戦勝 ＳＥＥＫ、コンバットクラブ８―３あぶさんず、９２イヤーズ４―３ランダム、プッシーキャッツ８―７まるせんゲーリックＯＢ会、金田自動車５―３石田兼松八興建設▽２回戦 ９２イヤーズ７―４コンバットクラブ、ドルフィンズ９―８ジャポン、ヒート７―６ＧＲＩＦＥ、プッシーキャッツ９―１金田自動車