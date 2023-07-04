　◇１部▽９節　旭志峯６―１旭龍谷、旭明成１―１旭北▽１０節　旭実Ｃ８―１稚内大谷　
　◇２部▽後期３節　旭志峯Ｂ３―２旭実Ｄ
　◇３部▽後期３節　稚内１１―１旭永嶺Ｂ、旭明成Ｂ５―３枝幸・名寄、旭工３―２旭南Ｂ