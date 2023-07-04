【男子】◇小学生▽１００㍍ ①中山結翔（旭川ＡＣ）②中園（旭川ＡＣ）③平井（旭川ＡＣ）▽８００㍍ ①藤原虹哉（神居東陸上少年団）②小針（龍谷ＡＣ）▽１５００㍍ ①吉原陸人（旭川ＴＲＣ）②磯谷（旭川ＡＣ）③塚越（神居東陸上少年団）▽４００㍍リレー ①羽幌ジュニアＲＣ②旭川ＡＣ―Ｂ③神居東陸上少年団▽走り幅跳び ①平井悠晴（旭川ＡＣ）②坂脇（愛宕ＡＣ）③畠山（深川陸上クラブ）▽ジャベリックボール投げ ①藤村涼央（深川陸上クラブ）②佐々木（神居東陸上少年団）③藤原（上川）

◇中学生▽１１０㍍障害 ①緒方暁也（札幌栄南）②及川（札幌栄南）③坂本（札幌栄南）▽砲丸投げ ①加藤颯（上富良野）②平間（東鷹栖）③遠藤（羽幌）

◇高校・一般▽１００㍍ ①釜沢拓也（オホーツクＡＣ）②知野（旭商）③高野（旭志峯）▽２００㍍ ①高野歩来人（旭志峯）②大友（旭北）③保科（旭教大）▽４００㍍ ①太田真輝（旭志峯）②鴈田（旭志峯）③荒木関（旭志峯）▽８００㍍ ①武田和寿（旭実）②鴈田（旭志峯）③大西（札幌栄南中）▽１５００㍍ ①吉田礼（旭北）②松家（旭西）③後藤（旭工）▽３０００㍍ ①村田伊吹（神居東中）②吉田（旭北）③野崎（札幌栄南中）▽１１０㍍障害 ①木村真翔（留萌高）②吉田（上川高）③小林（旭工）▽１１０㍍Ｊ障害 ①山本尊琉（函館高専）▽４００㍍障害 ①池田光来（東海大北海道）②阿部（旭志峯）③二階堂（旭教大）▽４００㍍リレー ①旭龍谷Ａ②旭教大Ｂ③札幌栄南中▽走り高跳び ①坂本唯斗（札幌栄南中）②駒井（旭医大）③井上（旭志峯）▽棒高跳び ①田中倖仁（旭龍谷）②菅原（広陵中）③吉村（広陵中）▽走り幅跳び ①大森悠斗（旭志峯）②佐藤（旭志峯）③土田（深川陸上クラブ）▽三段跳び ①丸嵩弘（旭大高クラブ）②大森（旭志峯）③大原（札大ＡＣ）▽砲丸投げ（６・０００㌔） ①渡辺紗斗（旭志峯）②木幡（旭志峯）③遠藤（羽幌高）▽砲丸投げ（７・２６０㌔） ①井上龍（旭高専）②根岸（旭医大）▽円盤投げ（１・７５０㌔） ①沢田歩輝（帯広農）②渡辺（旭志峯）③木幡（旭志峯）▽円盤投げ（２・０００㌔）①根岸慶（旭医大）②山本（道北陸協）③田村（旭医大）▽ハンマー投げ ①遠藤琥珀（羽幌高）②大槻（帯広農）③沢田（帯広農）▽やり投げ ①益井康臣（道北陸協）②岩本（旭商）③山下（帯広農）

【女子】◇小学生▽１００㍍ ①石田迦子（愛宕ＡＣ）②金井（龍谷ＡＣ）③高柳（深川陸上クラブ）▽８００㍍ ①高柳優衣咲（深川陸上クラブ）②三嶋（深川陸上クラブ）③安田（深川陸上クラブ）▽４００㍍リレー ①愛宕ＡＣ②深川陸上クラブ③旭川ＡＣ▽走り幅跳び ①新名乃々花（旭川ＡＣ）②佐藤（龍谷ＡＣ）③得能（愛宕ＡＣ）▽砲丸投げ ①渡部夏音（愛宕ＡＣ）②山中（愛宕ＡＣ）③武部（旭川ＡＣ）▽ジャベリックボール投げ ①新名乃々花（旭川ＡＣ）４４㍍９６＝道北小学新②石黒（愛宕東）③高橋（旭川ＡＣ）

◇中学生▽１００㍍障害 ①峯岸美来（神居東）②村上（神居東）③田村（士別朝日）▽砲丸投げ ①松本望生（深川陸上クラブ）②丹羽（東鷹栖）③鳥井（東鷹栖）

◇高校・一般▽１００㍍ ①丸山彩華（旭志峯）②菊地（旭志峯）③田野（旭志峯）▽２００㍍ ①田野葵（旭志峯）②菊地（旭志峯）③山本（旭志峯）▽４００㍍ ①小関亜子（森江陸上塾）②菅原（旭龍谷）③鈴木（旭龍谷）▽８００㍍ ①藤田柚希（旭龍谷）②中村（深川陸上クラブ）③松原（旭龍谷）▽１５００㍍ ①藤田柚希（旭龍谷）②河合（旭龍谷）③松原（旭龍谷）▽１００㍍障害 ①釜沢歩果（旭志峯）②大景（旭志峯）▽４００㍍障害 ①池田朱桜（北翔大）②二階堂（旭志峯）③長谷川（旭実）▽１００㍍Ｙ障害 ①丸山彩華（旭志峯）１４秒９２＝道北高校新▽４００㍍リレー ①神居東中Ａ②旭龍谷③旭北▽走り高跳び ①横田花純（旭医大）②渡辺（永山中）③立花（なよろＪＡＣ）▽棒高跳び ①岸菜月（旭龍谷）②旭（道北陸協）▽走り幅跳び ①須藤ひなた（旭龍谷）②木村（旭志峯）③松本（旭志峯）▽三段跳び ①丹羽さくら（旭龍谷）②入山（旭龍谷）▽砲丸投げ ①野村采加（旭志峯）②落合（旭志峯）③安藤（旭西）▽円盤投げ ①松本望生（深川陸上クラブ）②小坂（旭医大）③落合（旭志峯）▽やり投げ ①中西麻実（旭教大）②対馬（上川高）③金子（羽幌高）

【男女混合】◇小学生▽４００㍍リレー ①旭川ＴＲＣ