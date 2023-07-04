◇Ａブロック▽１回戦 東川４―２ルフォール、上富良野４―２ふらの▽２回戦 トロンコ５―１東川、アストロ９―４永山Ａ、ビータ４―１上富良野、神居東４―２グリンベアボーイズＢ

◇Ｂブロック▽１回戦 忠和５―０愛宕、北鎮０―０（ＰＫ２―１）永山南▽２回戦 ビアンコネロＦＣ―１忠和、グリンベアボーイズＡ８―１リベルタ、リヴァーレ２―１北Ａ鎮、神楽岡４―１コスモス

◇Ｃブロック▽１回戦 陵雲２―０羽幌、東光２―２（ＰＫ２―０）中富良野▽２回戦 コンサドーレ東川１２―０陵雲、増毛１５―０永山Ｂ、末広北６―０東光、留萌４―０ウイングス