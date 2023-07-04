　▽１回戦　旭川市消防署野球部１３―６シャネルズ、ＪＡあさひかわ８―１上川町役場、ツルハ旭川６―０旭川ガス▽準決勝　旭川市役所２―１旭川市消防署野球部、ツルハ旭川５―４ＪＡあさひかわ▽決勝　旭川市役所６―３ツルハ旭川