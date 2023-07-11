▽準決勝 緑が丘１―０サフォークランド士別クラブジュニアユース、愛宕１０―１広陵▽決勝 緑が丘３―１愛宕

◆ベストイレブン

▽ＧＫ 宮内仁志（緑が丘）▽ＤＦ 今村徹平（緑が丘）、高橋前（サフォークランド士別ＳＣ）、吉河倫生（上富良野）、丹野創太（愛宕）▽ＭＦ 谷本凛（緑が丘）、伊藤結良（緑が丘）、村井遥海（愛宕）、加藤陽成（広陵）▽ＦＷ 福原稜（緑が丘）、梅本爽太（愛宕）

◆得点王 梅本爽太（愛宕）９点