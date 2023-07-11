　▼１回戦
永山南　
　０００００００｜０
　２００００２Ｘ｜４
富良野東
東　陽
　１０２００００｜３
　１０３２０１Ｘ｜７
士別南
名寄・名寄東
　２１００１００｜４
　３００００００｜３
神　楽
六合・啓北
　０００００００｜０
　２０２０００Ｘ｜４
比布中央
　▼準決勝
富良野東
　００５３３｜１１
　１１１００｜３
士別南
（５回コールドゲーム）
名寄・名寄東７―０比布中央・上川
　▼決勝
富良野東
　０００００００｜０
　０００２０１Ｘ｜３
名寄・名寄東