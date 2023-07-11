　◇１部▽１０節　旭志峯２―０旭明成、旭龍谷１―１旭北、旭南１―１旭実ＦＣ　　
　◇２部▽後期３節　旭東９―１留萌、旭商６―２旭西、旭実ＦＣ―Ｂ１１―２旭永嶺　
　◇３部▽後期３節　旭龍谷Ｂ９―０富良野