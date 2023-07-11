　◇Ａブロック▽準決勝　トロンコ３―０アストロ、ビータ８―０神居東▽決勝　ビータ１―０トロンコ▽３位決定戦　アストロ７―０神居東　◇Ｂブロック▽準決勝　ビアンコネロＦＣ１―０グリンベアボイーズＡ、リヴァーレ４―１神楽岡▽決勝　リヴァーレ０―０（ＰＫ４―３）ビアンコネロＦＣ▽３位決定戦　グリンベアボーイズＡ２―１神楽岡
　◇Ｃブロック▽準決勝　コンサドーレ東川１２―０増毛、留萌３―０末広北▽決勝　コンサドーレ東川６―０留萌▽３位決定戦　末広北１―１（ＰＫ２―１）増毛