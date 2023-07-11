　▽１回戦　旭川市消防署８―１富良野市役所、網走市役所１０―１天塩町役場、枝幸町役場１２―２北見市役所▽準決勝　士別市役所９―２旭川市消防署、枝幸町役場７―３網走市役所▽決勝　士別市役所９―１枝幸町役場