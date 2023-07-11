▽１回戦 永山南・千代田・三小合同１０―２忠和、神楽１４―２西御料地、美瑛１４―３大有、東光１４―０春光台、東川大雪２３―１愛別、旭稜２１―６比布・上川大雪合同、春光１０―０啓明、愛宕東１０―０陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同▽２回戦 神楽１３―７永山南・千代田・三小合同、東光９―２美瑛、東川大雪１４―１旭稜、愛宕東１６―１２春光▽準決勝 東光１３―０神楽、東川大雪１１―４愛宕東▽決勝 東光８―４東川大雪