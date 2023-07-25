　…組手…
　【男女混合】◇幼児▽白帯低学年　①長谷川栞菜（魁星舘）②佐藤根（魁星舘）③小枝（涛孝会）③内田（涛孝会）
　【男子】◇小学生▽１年　①橘内律人（佛心塾）②西池（志武館）③上田蓮（魁星舘）③上田湊（魁星舘）▽２年　①山口柚和（志武館）②近藤（志武館）③陶山（武禅塾）③金子（黎真塾）▽３年　①石川幸汰朗（志武館）②高松（魁星舘）③萩原（魁星舘）③上田（ワールド）▽４年　①高橋孝宜（佛心塾）②田中（佛心塾）③鈴木（佛心塾）③竹腰（国際武術）▽５年　①橘井奏汰（佛心塾）②横沢（養心館）③下広（坂下道場）③道言（魁星舘）▽６年　①葛西太陽（佛心塾）②香田（志武館）③新川（魁星舘）③桜井（志武館）◇中学生　①荒木逞（佛心塾）②葛西（佛心塾）③細川（佛心塾）③大沢（志武館）◇ミドル　①長内琉生（志武館）②小林（涛孝会）③古井（幸武館）
　【女子】◇小学生▽２・３年　①平野翼宿（ワールド）②小枝（涛孝会）③河上（ワールド）③池内（志武館）▽４年　①宮崎由奈（志武館）②塚本（魁星舘）③一戸（養心館）③佐藤根（魁星舘）▽高学年　①播磨理桜（佛心塾）②高橋（佛心塾）③後藤（武禅塾）③速水（涛孝会）◇中学生　①三浦由愛（佛心塾）
　…形…
　【男女混合】◇幼児　①谷原彩夏（武禅塾）②佐藤根（魁星舘）③内田（涛孝会）▽白帯の部　①長谷川栞菜（魁星舘）②庄司（幸武館）③長谷川（魁星舘）◇一般　①宮村瑞希（坂下道場）②山田（幸武館）③長内（志武館）
　【男子】◇小学生▽１年　①西池昴（志武館）②上田湊（魁星舘）③上田蓮（魁星舘）▽２年　①山口柚和（志武館）②陶山（武禅塾）③白勢（空手之道）▽３年　①大沢謙晴（志武館）②原（志武館）③石川（志武館）▽４年　①小枝凛太朗（涛孝会）②竹腰（国際武術）③宮村（坂下道場）▽５年　①横沢弦（養心館）②道言（魁星舘）③安斉（魁星舘）▽６年　①古川蒼大（志武館）②桜井（志武館）③香田（志武館）◇中学生　①姜柏匡（国際武術）②渡辺（武禅塾）③谷岡（ワールド）
　【女子】◇小学生▽２・３年　①木ノ内咲衣（志武館）②池内（志武館）③鎌倉（ワールド）▽４年　①岡部美季菜（志武館）②塚本（魁星舘）③香田（志武館）▽高学年　①橋本陽花（国際武術）②速水（涛孝会）③田川（坂下道場）◇中学生　①塚本優槻（魁星舘）②相本（武禅塾）
　…団体…
　◇形▽小学生低学年　①志武館②魁星舘③武禅塾▽同中学年　①志武館Ｂ②志武館Ａ③魁星舘▽同高学年　①志武館②武禅塾③魁星舘▽中学生　①武禅塾Ｂ②ワールド青龍③武禅塾Ａ
　◇組手▽小学生　①佛心塾Ｃ②志武館Ａ③志武館Ｂ③武禅塾▽中学生　①佛心塾Ａ②佛心塾Ｂ③ワールド昇龍