…組手…

【男女混合】◇幼児▽白帯低学年 ①長谷川栞菜（魁星舘）②佐藤根（魁星舘）③小枝（涛孝会）③内田（涛孝会）

【男子】◇小学生▽１年 ①橘内律人（佛心塾）②西池（志武館）③上田蓮（魁星舘）③上田湊（魁星舘）▽２年 ①山口柚和（志武館）②近藤（志武館）③陶山（武禅塾）③金子（黎真塾）▽３年 ①石川幸汰朗（志武館）②高松（魁星舘）③萩原（魁星舘）③上田（ワールド）▽４年 ①高橋孝宜（佛心塾）②田中（佛心塾）③鈴木（佛心塾）③竹腰（国際武術）▽５年 ①橘井奏汰（佛心塾）②横沢（養心館）③下広（坂下道場）③道言（魁星舘）▽６年 ①葛西太陽（佛心塾）②香田（志武館）③新川（魁星舘）③桜井（志武館）◇中学生 ①荒木逞（佛心塾）②葛西（佛心塾）③細川（佛心塾）③大沢（志武館）◇ミドル ①長内琉生（志武館）②小林（涛孝会）③古井（幸武館）

【女子】◇小学生▽２・３年 ①平野翼宿（ワールド）②小枝（涛孝会）③河上（ワールド）③池内（志武館）▽４年 ①宮崎由奈（志武館）②塚本（魁星舘）③一戸（養心館）③佐藤根（魁星舘）▽高学年 ①播磨理桜（佛心塾）②高橋（佛心塾）③後藤（武禅塾）③速水（涛孝会）◇中学生 ①三浦由愛（佛心塾）

…形…

【男女混合】◇幼児 ①谷原彩夏（武禅塾）②佐藤根（魁星舘）③内田（涛孝会）▽白帯の部 ①長谷川栞菜（魁星舘）②庄司（幸武館）③長谷川（魁星舘）◇一般 ①宮村瑞希（坂下道場）②山田（幸武館）③長内（志武館）

【男子】◇小学生▽１年 ①西池昴（志武館）②上田湊（魁星舘）③上田蓮（魁星舘）▽２年 ①山口柚和（志武館）②陶山（武禅塾）③白勢（空手之道）▽３年 ①大沢謙晴（志武館）②原（志武館）③石川（志武館）▽４年 ①小枝凛太朗（涛孝会）②竹腰（国際武術）③宮村（坂下道場）▽５年 ①横沢弦（養心館）②道言（魁星舘）③安斉（魁星舘）▽６年 ①古川蒼大（志武館）②桜井（志武館）③香田（志武館）◇中学生 ①姜柏匡（国際武術）②渡辺（武禅塾）③谷岡（ワールド）

【女子】◇小学生▽２・３年 ①木ノ内咲衣（志武館）②池内（志武館）③鎌倉（ワールド）▽４年 ①岡部美季菜（志武館）②塚本（魁星舘）③香田（志武館）▽高学年 ①橋本陽花（国際武術）②速水（涛孝会）③田川（坂下道場）◇中学生 ①塚本優槻（魁星舘）②相本（武禅塾）

…団体…

◇形▽小学生低学年 ①志武館②魁星舘③武禅塾▽同中学年 ①志武館Ｂ②志武館Ａ③魁星舘▽同高学年 ①志武館②武禅塾③魁星舘▽中学生 ①武禅塾Ｂ②ワールド青龍③武禅塾Ａ

◇組手▽小学生 ①佛心塾Ｃ②志武館Ａ③志武館Ｂ③武禅塾▽中学生 ①佛心塾Ａ②佛心塾Ｂ③ワールド昇龍