【男子】◇シングルス▽１３歳以下 ①赤塚蓮介（広陵）②坂田（Ｐ・Ｐファミリア）③伊藤（神楽）③岡本（エレッズ旭川）⑤尾野（Ｐ・Ｐファミリア）⑤清水（旭川ＨＴＴＣ）⑤谷（エレッズ旭川）⑤本間（エレッズ旭川）▽１４歳以下 ①坂田虎鉄（旭川）②入江（旭川）③片山（旭川）③富岡（永山南）⑤後藤（北星）⑤茂木（中央）⑤西島（中央）⑤平沢（旭川）
【女子】◇シングルス▽１３歳以下 ①伊藤怜菜（エレッズ旭川）②高橋（エレッズ旭川）③但木（日章少年団）③伊藤莉（エレッズ旭川）⑤織本（東陽）⑤岡（エレッズ旭川）⑤細木（エレッズ旭川）⑤門脇（チームキヨスギ）▽１４歳以下 ①塚本真衣（六合）②伊達（中央）③清水（東神楽）③造田（東陽）⑤北島（比布中央）⑤豊嶋（東陽）⑤佐々木（永山南）⑤中井（東神楽）
◆卓球 北海道選手権大会カデットの部旭川予選会（１７日・リアルター夢りんご体育館）
2023/07/25
【男子】◇シングルス▽１３歳以下 ①赤塚蓮介（広陵）②坂田（Ｐ・Ｐファミリア）③伊藤（神楽）③岡本（エレッズ旭川）⑤尾野（Ｐ・Ｐファミリア）⑤清水（旭川ＨＴＴＣ）⑤谷（エレッズ旭川）⑤本間（エレッズ旭川）▽１４歳以下 ①坂田虎鉄（旭川）②入江（旭川）③片山（旭川）③富岡（永山南）⑤後藤（北星）⑤茂木（中央）⑤西島（中央）⑤平沢（旭川）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆軟式野球 第４４回スタルヒン杯争奪全道スポーツ少年団交流大会兼全国大会北海道予選会（１５～１７日・旭川ドリームスタジアムほか）
- ◆軟式野球 ファイターズベースボールチャンピオンシップＵ―１２上川支部代表決定戦（１６日・当麻町営球場）
- ◆朝野球 おはよう下期大会（１０、１１日、１８～２３日・花咲グラウンドほか）
- ◆軟式野球 北海道知事杯旭川支部予選大会（２２、２３日・旭川ドリームスタジアム）
- ◆サッカー 高円宮杯Ｕ―１８北海道ブロックリーグ道北（１５、１６日・東光公園球技場ほか）
- ◆テニス 第２９回ヨネックス杯ダブルス大会（１６、１７日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第１７回Ｕ―１４道北カップ中学生選考大会（１５日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第３５回夏季会長杯争奪選手権大会（１６日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第７８回国体旭川地区予選大会少年の部（１７日・花咲コート）
- ◆バレーボール 第１６回旭川市スポーツ少年団交流大会（２２日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆ソフトバレーボール 第２１回旭川ソフトバレーボール連盟会長杯争奪大会（１６日・大成市民センター体育館）
- ◆バドミントン 第４２回全日本ジュニア選手権大会北北海道予選会旭川大会（１６日・忠和公園体育館）
- ◆卓球 北海道選手権大会カデットの部旭川予選会（１７日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆空手道 日本松涛館空手道連盟第１９回北海道大会（１６日・愛別町Ｂ＆Ｇ海洋センター）