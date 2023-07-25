　【男子】◇シングルス▽１３歳以下　①赤塚蓮介（広陵）②坂田（Ｐ・Ｐファミリア）③伊藤（神楽）③岡本（エレッズ旭川）⑤尾野（Ｐ・Ｐファミリア）⑤清水（旭川ＨＴＴＣ）⑤谷（エレッズ旭川）⑤本間（エレッズ旭川）▽１４歳以下　①坂田虎鉄（旭川）②入江（旭川）③片山（旭川）③富岡（永山南）⑤後藤（北星）⑤茂木（中央）⑤西島（中央）⑤平沢（旭川）
　【女子】◇シングルス▽１３歳以下　①伊藤怜菜（エレッズ旭川）②高橋（エレッズ旭川）③但木（日章少年団）③伊藤莉（エレッズ旭川）⑤織本（東陽）⑤岡（エレッズ旭川）⑤細木（エレッズ旭川）⑤門脇（チームキヨスギ）▽１４歳以下　①塚本真衣（六合）②伊達（中央）③清水（東神楽）③造田（東陽）⑤北島（比布中央）⑤豊嶋（東陽）⑤佐々木（永山南）⑤中井（東神楽）