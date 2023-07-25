▽Ａ級 まるせんゲーリック９―２ダイヤモンドプレイヤーズ、旭川コンバット３―２旭川ブルーインパルス、旭川ドジャース 不戦勝 旭川ブルーインパルス、旭川ホームストーリー１１―０まるせんゲーリック、ランカー６―０旭川コンバット、旭川インディアンス３―２北斗星、旭川ドジャース 不戦勝 シャカ、旭川ホームストーリー５―４ダイヤモンドプレイヤーズ

▽Ｂ級 アレックス７―６ソルジャー、スラッカーズ１１―８ＪＡたいせつ、レインディアーズ６―４旭川トヨペット、レインディアーズ７―０ＪＲ旭川運転所、ソルジャー６―３グリフォン、ＪＡたいせつ７―０旭川ヤンキース、須田製版旭川支社４―２旭川トヨペット、スコーピオンズ５―３タクティクス、スーパーマン１６―３ジョーカー、旭川ＧＴＯ１１―３ＪＲ旭川運転所、アレックス５―２グリフォン、スラッカーズ１０―２旭川ヤンキース

▽Ｃ級 ザナドゥ４―１ビートルズ、ボンズ７―０金田自動車、プッシーキャッツ８―１ドルフィンズ、ヒート 不戦勝 ボンズ、ゴールデンボールズ１０―２プッシーキャッツ、ザナドゥ１２―２ジャポン、あぶさんず１０―２金田自動車、ドルフィンズ７―７常夏ドナルドチャンプス、石田兼松八興建設 不戦勝 ビートルズ、まるせんゲーリックＯＢ会１３―８ヒート、９２イヤーズ９―１ゴールデンボールズ、コンバットクラブ 不戦勝 ランダム