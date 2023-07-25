　▽１回戦　旭川教員クラブ９―３上川町役場、ＪＡあさひかわ１０―３旭川市消防署野球部、ツルハ旭川４―３旭川ガス▽準決勝　旭川市役所９―１旭川教員クラブ、ＪＡあさひかわ４―２ツルハ旭川▽決勝　ＪＡあさひかわ７―３旭川市役所