　▽１回戦　柳町イーグルス（音更）３４―０猿払・幌延（豊富・幌延・猿払）、佐呂間ライオンズ（佐呂間）５―３天塩タイガース（天塩）、札幌オールブラックス（札幌）９―３新富（旭川）、ＹＫＭスワローズ（京極）１１―４江差フェニックス（江差）、幌別ベアーズ（登別）９―３潮見ジュニア（函館）、名寄南（名寄）７―６中標津ジャガーズ（中標津）、柏ホエールズ（恵庭）８―１新冠（新冠）、富原ドルフィンズ（釧路）１１―８岩見沢学童（岩見沢）▽２回戦　柳町イーグルス９―２佐呂間ライオンズ、札幌オールブラックス１３―０ＹＫＭスワローズ、名寄南１３―６幌別ベアーズ、柏ホエールズ６―５富原ドルフィンズ▽準決勝　札幌オールブラックス８―３柳町イーグルス、柏ホエールズ５―４名寄南▽決勝　札幌オールブラックス１５―５柏ホエールズ