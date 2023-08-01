【男子】①寺越栄一②稲垣泰③鳥本伸一④荒木千晴⑤頓所豊⑥板垣昭男⑦潟端正利⑧髙田米雄⑨八重樫伸夫⑩五十嵐信行

【女子】①後藤百合子②大橋寿子③武田富志子④千葉暢子⑤畑中由実⑥江口奈津美⑦猪野礼子⑧岡田啓子⑨佐々木靜枝⑩狩野佳子