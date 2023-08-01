【男女混合】◇幼年 ①滝沢碧葉（武裕館）②山本（拳流会館）③田中（拳流会館）◇小学生▽１年 ①笠井咲羅（拳流会館）②堀部（拳流会館）③向山（拳流会館）▽２年 ①堀部昊良（拳流会館）②吉岡（武裕館）③堀部恵（拳流会館）▽３年 ①堀部恵汰（拳流会館）②吉本（拳流会館）③宮本（拳流会館）▽６年 ①笠井拳聖（拳流会館）②日下（拳流会館）③宮本（拳流会館）◇中学生 ①星加悠月（拳流会館）②小島（拳流会館）③本保（藜真塾）◇特別チャレンジ ①小島優亜（拳流会館）②笠井（拳流会館）③日下（拳流会館）

【男子】◇小学生▽４・５年 ①東野律（拳流会館）②橋場（拳流会館）③菊池（武裕館）

【女子】◇小学生▽３・４年 ①笠井聖羅（拳流会館）②吉岡（武裕館）▽５・６年 ①吉本心音（拳流会館）②小山（武裕館）