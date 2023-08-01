【男子】◇シングルス▽４年 ①鈴木汐音（鷹栖北野）②山中（鷹栖北野）③大月（東聖インパクト）④広瀬（東神楽ジュニア）▽５年 ①村上心乃佑（東光）②鈴木（東聖インパクト）③太田（東神楽ジュニア）④森山（高台）▽６年 ①成田翼輝（神居ジュニア）②佐々木大（近二）③川向（鷹栖北野）④佐々木春（神居ジュニア）⑤石田（鷹栖北野）

◇ダブルス▽４年 ①平沼聖和・十河侑聖（東光）②塩崎・高畠（鷹栖北野）③宮西・高柳（鷹栖北野）④宮崎楓・宮崎琉（東神楽ジュニア）▽５年 ①樋口快・平林汰郎（鷹栖北野）②媚山・尾内（東栄）③長野・吉川（東栄）③林・野牛（近文）▽６年 ①相馬瑠生・相馬獅生（高台）②出口・山中 （鷹栖北野）③星・広部（東光）④笹井・宮本（新富）⑤石田・佐々木（神居ジュニア）

【女子】◇シングルス▽４年 ①田村虹瑚（東栄）②堀（東光）③園田（鷹栖北野）④平尾（東栄）▽５年 ①高畠柚羽（鷹栖北野）②近藤（近文） ③堰八（東聖インパクト）④和泉（鷹栖北野）▽６年 ①神野夢果（高台）②和田（青雲ＢＣ）③堰八（東聖インパクト）④小笠原（鷹栖北野）⑤浜田（東光）

◇ダブルス▽４年 ①中村彩香・太田夢姫（東神楽ジュニア）②外川・平林（鷹栖北野）③川村・佐藤（鷹栖北野）④佐藤結・高田（鷹栖北野）▽５年 ①井上奈々・田中杏奈（鷹栖北野）②平野・榊田（東光）③広瀬・鈴木（東神楽ジュニア）④川村・高橋（近文）▽６年 ①日置杏・宮崎彩衣（鷹栖北野）②田川・太田（陵雲）③三牧・由藤（東光）④上野・諸岡（陵雲）⑤奥村・大場（北光）