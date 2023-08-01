　【男子】▽Ａ級　①チーム鳥忠②旭実クラブ③旭実高Ｂ③旭実高Ａ▽Ｂ級　①大成クラブＢ②Ｍ１・１Ｂ③ＡＧＣ▽Ｃ級　①神楽中Ａ②広陵中Ｂ　　
　【女子】▽Ａ級　①旭実高Ｂ②旭実高Ａ③ウィズ旭川③ＹＤＫ▽Ｂ級　①広陵中Ａ②のんびりクラブ▽Ｃ級　①当麻クラブ②東旭川クラブ③ＧＯＧＯクラブ③明星中Ａ