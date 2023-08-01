【男子】▽一般 ①東昌弘（あーる３０）②望月（宮の森）③今井（旭龍谷高）③小林（スウィング！スウィング）▽４５歳以上 ①下崎進（テニス・ラボ）②荒瀬（函館テニス協会）③中村（ジョイ）③渥美（テニス・ラボ）
【女子】▽一般 ①上村素敵（宮の森）②高沢（日本製紙）③長橋（ジョイ）③吉田（ジョイ）▽４５歳以上 ①徳丸美枝子（宮の森）②森（エルバッハ）③瀧野（風のガーデン）③伊藤（ゼブラ）
◆テニス 第１回オープンシングルストーナメント（７月３０日・花咲コート）
2023/08/01
【男子】▽一般 ①東昌弘（あーる３０）②望月（宮の森）③今井（旭龍谷高）③小林（スウィング！スウィング）▽４５歳以上 ①下崎進（テニス・ラボ）②荒瀬（函館テニス協会）③中村（ジョイ）③渥美（テニス・ラボ）
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