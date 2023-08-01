　【男子】▽一般　①東昌弘（あーる３０）②望月（宮の森）③今井（旭龍谷高）③小林（スウィング！スウィング）▽４５歳以上　①下崎進（テニス・ラボ）②荒瀬（函館テニス協会）③中村（ジョイ）③渥美（テニス・ラボ）
　【女子】▽一般　①上村素敵（宮の森）②高沢（日本製紙）③長橋（ジョイ）③吉田（ジョイ）▽４５歳以上　①徳丸美枝子（宮の森）②森（エルバッハ）③瀧野（風のガーデン）③伊藤（ゼブラ）