　◇１部▽１２節　旭龍谷１―０旭明成、旭北４―３旭志峯、旭実Ｃ５―０旭南　　◇２部▽後期５節　旭実Ｄ６―１旭実ＦＣ―Ｂ、旭東９―１旭商、留萌４―１旭西、旭永嶺５―３旭志峯Ｂ
　◇３部▽後期５節　旭龍谷Ｂ１―１旭明成Ｂ、旭工５―１稚内、富良野１―０枝幸・名寄、旭南Ｂ７―０旭永嶺Ｂ