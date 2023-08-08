▽１回戦 美瑛４―３共栄・東町合同、西御料地８―４春光、愛宕東５―２愛別、大有・神居合同２―１啓明、永山南・千代田合同１１―０比布・上川合同、三小１２―０陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、忠和１４―６春光台、東五条６―０旭稜▽２回戦 美瑛９―６西御料地、愛宕東１１―４大有・神居合同、三小１１―１０永山南・千代田合同、東五条８―１忠和▽準決勝 愛宕東１１―１美瑛、東五条６―１三小▽決勝 愛宕東１―０東五条