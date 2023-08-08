　▽Ａ級　旭川インディアンス６―２まるせんゲーリック、旭川ホームストーリー９―０北斗星、ランカー　不戦勝　シャカ、旭川インディアンス６―５ダイヤモンドプレイヤーズ
　▽Ｂ級　タクティクス４―１ソルジャー、ジョーカー　不戦勝　ＪＡたいせつ、グリフォン６―５スコーピオンズ、旭川ヤンキース５―４スーパーマン、須田製版旭川支社３―２旭川ＧＴＯ、アレックス　不戦勝　タクティクス、スラッカーズ７―６ジョーカー
　▽Ｃ級　ランダム　不戦勝　ビートルズ、ゴールデンボールズ　不戦勝　ドルフィンズ、ジャポン９―９石田兼松八興建設、あぶさんず５―４まるせんゲーリックＯＢ会、ザナドゥ５―３コンバットクラブ、コンバットクラブ　不戦勝　ジャポン