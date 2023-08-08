▽Ａ級 旭川インディアンス６―２まるせんゲーリック、旭川ホームストーリー９―０北斗星、ランカー 不戦勝 シャカ、旭川インディアンス６―５ダイヤモンドプレイヤーズ

▽Ｂ級 タクティクス４―１ソルジャー、ジョーカー 不戦勝 ＪＡたいせつ、グリフォン６―５スコーピオンズ、旭川ヤンキース５―４スーパーマン、須田製版旭川支社３―２旭川ＧＴＯ、アレックス 不戦勝 タクティクス、スラッカーズ７―６ジョーカー

▽Ｃ級 ランダム 不戦勝 ビートルズ、ゴールデンボールズ 不戦勝 ドルフィンズ、ジャポン９―９石田兼松八興建設、あぶさんず５―４まるせんゲーリックＯＢ会、ザナドゥ５―３コンバットクラブ、コンバットクラブ 不戦勝 ジャポン