【男子】◇団体▽高校 ①旭実Ｄ②旭南Ａ③旭実Ｃ◇個人▽高校 ①原田昂輝（旭実）②家入（旭農）③矢鍋（旭実）④中右（旭実）⑤山本（旭藤星）⑥宮下（旭藤星）▽一般３段以下 ①奥州大介（個人）②八鍬（顧問）③井上（旭教大）④佐藤元（旭教大）⑤佐藤幹（旭教大）⑥五十嵐（旭医大）▽同４段以上 ①小西秀人（旭川市役所）②桜井（旭朝会）③湯浦（梓会）④松木（顧問）⑤宮腰（顧問）⑥沢口（梓会）

【女子】◇団体▽高校 ①旭南Ｃ②旭藤星Ｃ③旭南Ｄ◇個人▽高校 ①扇谷那菜（旭南）②新村（旭藤星）③高瀬（旭南）④倉谷（旭南）⑤喜多（旭商）⑥水谷（旭南）▽一般３段以上 ①山崎春奈（個人）②中村（弓魂会）③長田谷（旭医大）④吉村（弓魂会）⑤梅本（旭教大）▽同４段以上 ①浜野明美（東神楽）②上平（旭川市役所）③佐竹（旭川市役所）

【男女混合】◇団体▽一般 ①旭川市役所②顧問③東神楽

◇射道奨励賞▽高校男子 中右陣矢（旭実）▽同女子 扇谷那菜（旭南）▽一般男子 奥州大介（旭大）▽同女子 山崎春奈（旭医大）

◇最優秀新人賞 家入海（旭農）