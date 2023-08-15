　【男女混合】◇小学生▽１２㍍＋１２㍍　①酒井春人（帯広稲田）②植田（滝川第二）③尾崎（滝川第三）④谷本（滝川第二）⑤平野（滝川第二）⑥長谷川（滝川第二）⑦山田（陵雲）▽１８㍍＋１２㍍　①佐伯怜哉（幕別古舞）②内舘（西御料地）③小田桐（芽室）④工藤（千歳みどり台）◇中学生▽１８㍍＋１２㍍　①坂口いち花（旭教大付属）▽３０㍍＋１８㍍　①斉藤胡果（帯広第八）②守谷（明星）③石沢（愛宕）④橋本（千歳）⑤尾形（神楽）