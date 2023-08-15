【男子】◇シングルス▽１２歳以下 ①橋本航之助（ＳＦＣ）②月花（宮丘テニスクラブ）▽１４歳以下 ①小野樹季（宮の森ＳＣ）②佐藤（宮丘クラブ）▽１６歳以下 ①中津川舜介（ウイング）②石井（ウイング）▽１８歳以下 ①今井朝陽（旭龍谷）②今井陽（旭龍谷）◇ダブルス▽１２歳以下 ①月花幸成・水島遼（宮丘テニスクラブ・ウイン）②溝上・北川（ラインズコレクトＴＡ・ＳＦＣ）▽１４歳以下 ①芝山雄飛・小野樹季（宮の森ＳＣ）②佐藤・篠田（宮丘テニスクラブ・ウイング）▽１６歳以下 ①中津川舜介・三好藍斗（ウイング・ライジング）②井上・石井（ＭＩＴＣ・ウイング） ▽１８歳以下 ①今井朝陽・森唯吏磨（旭龍谷・札幌光星）②田頭・渡辺（北見北斗）
【女子】◇シングルス▽１２歳以下 ①室伏花梨（北見テニス協会）②山田（北見テニス協会）▽１６歳以下 ①行方ゆな（ウイング）②斉藤（ポラリスＴＴ）▽１８歳以下 ①八木陽菜（ライジング）②行方（ウイング）◇ダブルス▽１６歳以下 ①斉藤好花・行方ゆな（ポラリスＴＴ・ウイング）②小林・金沢（ライジング）▽１８歳以下 ①金沢青依・山崎瑛奈（ライジング） ②古川・早川（旭西）
男子１年・広陵、２年・附属旭川、女子１年・神楽、２年・広陵
◆テニス 北北海道オープンジュニアトーナメント（８～１２日・忠和コート）
2023/08/15
【男子】◇シングルス▽１２歳以下 ①橋本航之助（ＳＦＣ）②月花（宮丘テニスクラブ）▽１４歳以下 ①小野樹季（宮の森ＳＣ）②佐藤（宮丘クラブ）▽１６歳以下 ①中津川舜介（ウイング）②石井（ウイング）▽１８歳以下 ①今井朝陽（旭龍谷）②今井陽（旭龍谷）◇ダブルス▽１２歳以下 ①月花幸成・水島遼（宮丘テニスクラブ・ウイン）②溝上・北川（ラインズコレクトＴＡ・ＳＦＣ）▽１４歳以下 ①芝山雄飛・小野樹季（宮の森ＳＣ）②佐藤・篠田（宮丘テニスクラブ・ウイング）▽１６歳以下 ①中津川舜介・三好藍斗（ウイング・ライジング）②井上・石井（ＭＩＴＣ・ウイング） ▽１８歳以下 ①今井朝陽・森唯吏磨（旭龍谷・札幌光星）②田頭・渡辺（北見北斗）
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